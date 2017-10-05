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Прямая видеотрансляция матча лидеров женской Суперлиги «Лада» — «Астраханочка»

5 октября 2017, четверг. 17:15 Другие

Тольяттинская «Лада» в матче женского чемпионата России по гандболу примет на своей площадке «Астраханочку». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что обе команды пока не знают поражений в текущем розыгрыше женской Суперлиги. Подопечные Левона Акапяна выиграли все четыре матча и возглавляют турнирную таблицу соревнований, а команда Георгия Заикина одержала три победы в трёх встречах и располагается на второй позиции.

Посмотреть прямую трансляцию этого матча вы можете на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖГК Астраханочка ЖГК Лада
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