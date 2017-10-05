«Звезда» взяла верх над «Университетом» в женской гандбольной Суперлиге

Подмосковная «Звезда» в матче женской Суперлиги по гандболу на выезде оказалась сильнее ижевского «Университета» со счётом 29:25. Наиболее результативно встречу провела Ольга Тургенева из «Университета», в активе которой семь голов.

Подопечные Алексея Гумянова выиграли третий матч из четырёх и занимают четвёртое место в турнирной таблице, а команда Роберта Минабутдинова потерпела второе поражение при одной победе и одной ничьей.

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«Университет» (Ижевск) — «Звезда» (Московская область) — 25:29 (13:16).

Посмотреть запись матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.