«Норильский никель» сыграл вничью с «Новой генерацией» в 5-м туре Суперлиги

«Норильский никель» в первом матче пятого тура российской мини-футбольной Суперлиги на выезде сыграл вничью с «Новой генерацией». В первом тайме команды голов не забили, а во втором отличились по два раза. В пятницу, 6 октября, пройдёт ещё один матч между этими клубами.

Команда Александра Соколова занимает пятое место в турнирной таблице, а коллектив Вадима Яшина располагается на девятой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Пятый тур. Первый матч



«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:2 (0:0)

Голы: Обжорин, 39 (1:0), Пономарёв, 40 (1:1), Сытин, 42 (1:2), Барсков, 49 (2:2).