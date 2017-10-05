Гол Антошкина спас «Тюмень» от поражения в матче с КПРФ в Суперлиге

Московский КПРФ на своей площадке упустил победу над «Тюменью» в первом матче пятого тура чемпионата России по мини-футболу. «Коммунисты» вели в ходе первого тайма — 2:0, но тюменцы до перерыва один гол отыграли, а ничью им принёс гол Артёма Антошкина на предпоследней минуте встречи. В пятницу, 6 октября, команды сыграют снова.

В турнирной таблице «Тюмень» занимает третье место, КПРФ — седьмое.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Пятый тур. Первый матч



КПРФ (Москва) — «Тюмень» — 2:2 (2:1).

Голы: Ниязов, 6 (1:0), Асадов, 15 (2:0), Абрамович, 21 (2:1), Антошкин, 49 (2:2).