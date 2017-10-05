Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Джабраилов заменил Валиева в составе сборной России на мемориал Ахмата Кадырова

5 октября 2017, четверг. 23:07 Другие

Бронзовый призёр чемпионата мира по вольной борьбе 2017 года россиянин Владислав Валиев не выступит на мемориале Ахмата Кадырова, который пройдёт в субботу, 7 октября, в Грозном, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Его место в составе сборной России в весовой категории до 86 кг займёт Алихан Джабраилов.

Напомним, за сборную России также выступят Артём Гебеков (до 57 кг), Ислам Дудаев (до 61 кг), Муршид Муталимов (до 65 кг), Давид Баев, Магомад Дибиргаджиев (до 70 кг), Ахмед Гаджимагомедов (до 74 кг), Расул Магомедов (до 97 кг), Билял Махов, Мурадин Кушхов (до 125 кг).

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
Новости. Другие
5 октября 2017, четверг
23:07 Джабраилов заменил Валиева в составе сборной России на мемориал Ахмата Кадырова
23:00 Гол Антошкина спас «Тюмень» от поражения в матче с КПРФ в Суперлиге
22:16 «Кубань» Трефилова разгромила «Динамо-Синара» в женской Суперлиге по гандболу
22:04 «Норильский никель» сыграл вничью с «Новой генерацией» в 5-м туре Суперлиги
21:56 «Прогресс» победил «Дину» и вышел на первое место в ЧР по мини-футболу
20:51 Самые дешёвые билеты на Турнир претендентов по шахматам стоят 20 евро
20:38 Глава НОК Германии: поймём спортсменов, которые откажутся ехать на Олимпиаду
20:25 «СГАУ-Саратов» добился первой победы в Суперлиге по гандболу, одолев УОР №2
20:19 Павлюченко и Ходыкин — 2-е в короткой программе на 6-м этапе юниорского Гран-при
19:49 Пригода и Морозов одержали победы на этапе КМ по плаванию в Дохе
19:18 «Лада» одержала пятую победу кряду в женской Суперлиге, одолев «Астраханочку»
18:58 Прямая видеотрансляция матча женской Суперлиги «Кубань» — «Динамо-Синара»
18:46 «Звезда» взяла верх над «Университетом» в женской гандбольной Суперлиге
18:40 «Пермские медведи» в гостях вырвали победу у астраханского «Динамо»
18:31 Мамиашвили: участников драки в Краснодаре ждут дисквалификации и штрафы
17:43 В «Артеке» презентовали проект собственного яхт-клуба
17:26 Прямая видеотрансляция матча гандбольной Суперлиги УОР №2 — «СГАУ-Саратов»
17:21 Ласицкене: не думаю, что буду признана легкоатлеткой года в Европе
17:15 Прямая видеотрансляция матча лидеров женской Суперлиги «Лада» — «Астраханочка»
16:45 Прямая трансляция матча женской гандбольной Суперлиги «Университет» — «Звезда»
16:30 Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Динамо» — «Пермские медведи»
16:29 Косторная лидирует после короткой программы на этапе юниорского ГП в Гданьске
16:28 Паралимпийцы РФ выиграли 3 золотые медали на ЧЕ по настольному теннису
15:45 BMC расторгла контракт с велогонщиком Санчесом, уличённым в приёме допинга
15:32 Михайлов: Бауэр подписал новый трёхлетний контракт с ФФР
14:49 Российские лучники завоевали бронзу на юниорском ЧМ в Аргентине
14:39 Федерация лёгкой атлетики Словакии оправдала Тота в деле о допинговом нарушении
13:40 Глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман арестован по подозрению в коррупции
12:45 Определены премии паралимпийцам и атлетам при выступлении в нейтральном статусе
12:00 Стал известен состав сборной России по велоспорту на треке на ЧЕ в Берлине
11:40 Логинов тренируется на сборе в Рамзау без ограничений
10:37 В Париже состоялась презентация формы сборной Франции на Олимпиаду-2018
10:34 Пермские биатлонисты и лыжники вынуждены тренироваться на кладбище
09:32 Гимнастки Ерёмина, Мельникова, Пасека и Ильянкова вышли в финалы на ЧМ-2017
09:09 Васильева: сейчас я не могу сделать справку, так как явных симптомов астмы нет
09:02 Тренер Васильевой: у Маргариты астма, но справки в ВАДА получить не удалось
09:02 Мальков и Косецкая успешно стартовали на чемпионате России по бадминтону
00:43 Юниорская женская сборная России по мини-футболу вновь проиграла Испании
4 октября 2017, среда
23:44 «Чеховские медведи» потерпели четвёртое поражение в Лиге чемпионов
23:20 Гимнастка Мустафина планирует выступить в многоборье в августе 2018 года
23:11 Викулин: серебро ЧМ в США можно считать компенсацией за ОИ-2016
22:04 В водоёме, где пройдут старты Игр-2020, превышено содержание бактерий
20:52 Семья Писториуса подаст в суд на создателей фильма о спортсмене
20:31 Тренер Кустарова прекращает сотрудничество с дуэтом фигуристов Ильиных/Шибнев
20:23 Допинг-проба В испанского велогонщика Санчеса оказалась положительной
Все новости RSS
Партнерский контент