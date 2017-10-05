Джабраилов заменил Валиева в составе сборной России на мемориал Ахмата Кадырова

Бронзовый призёр чемпионата мира по вольной борьбе 2017 года россиянин Владислав Валиев не выступит на мемориале Ахмата Кадырова, который пройдёт в субботу, 7 октября, в Грозном, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Его место в составе сборной России в весовой категории до 86 кг займёт Алихан Джабраилов.

Напомним, за сборную России также выступят Артём Гебеков (до 57 кг), Ислам Дудаев (до 61 кг), Муршид Муталимов (до 65 кг), Давид Баев, Магомад Дибиргаджиев (до 70 кг), Ахмед Гаджимагомедов (до 74 кг), Расул Магомедов (до 97 кг), Билял Махов, Мурадин Кушхов (до 125 кг).