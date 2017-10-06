Ерохов выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Гданьске

Россиянин Алексей Ерохов показал лучший результат в короткой программе соревнований одиночников на шестом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске. Вторым стал итальянец Маттео Риццо, а замыкает тройку лидеров француз Люк Экономид. Ещё один российский фигурист Игорь Ефимчук располагается на пятой позиции.

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. 6-й этап. Гданьск, Польша

Юниоры. После короткой программы



1. Алексей Ерохов (Россия) – 78,83.

2. Маттео Риццо (Италия) – 74,51.

3. Люк Экономид (Франция) – 71,04...

5. Игорь Ефимчук (Россия) – 66,48.