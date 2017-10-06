«Сибиряк» обыграл «Ухту» в матче ЧР по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» на своей площадке нанёс поражение «Ухте» в первом матче четвёртого тура чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги со счётом 7:4. Дубли в составе хозяев оформили Сергей Покотыло, Умберто и Руслан Кудзиев.

Второй матч в рамках 4-го тура соперники проведут 7 октября.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур. Первый матч

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Ухта» — 7:4 (5:3).

Голы: Покотыло, 2, 9, Главатских, 3, Умберто, 10, 24, Кудзиев, 43, 48 – Дунец, 14, Смирнов, 22, Шевчук, 25, Поваров, 42.