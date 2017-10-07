Медведева обыграла Загитову на командном турнире Japan Open — 2017

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат в произвольной программе в рамках командного турнира Japan Open — 2017, который стартовал в Саитаме (Япония). 17-летняя россиянка набрала 152,08 балла.

Второй результат — у японки Маи Михары (147,83). Тройку лучших замкнула ещё одна россиянка Алина Загитова (145,28).

Турнир Japan Open проходит в следующем формате: Япония как страна-организатор по собственному усмотрению приглашает двух одиночников и двух одиночниц в команды Европы, Азии и Северной Америки. В ходе турнира фигуристы представляют только произвольные программы.