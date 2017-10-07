«Автодор» и «Синара» сыграли вничью в матче ЧР по мини-футболу

Смоленский «Автодор» и екатеринбургская «Синара» сыграли вничью во втором матче четвёртого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 3:3. Дубль в составе хозяев оформил Александр Давыдов.
Накануне в первом матче четвёртого тура победу со счётом 2:0 одержала «Синара».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур. Второй матч
«Автодор» (Смоленск) – «Синара» (Екатеринбург) – 3:3 (2:2).
Голы: Давыдов, 2, 20, Пула, 50 – Шистеров, 2, Хамадиев, 12, Фахрутдинов, 41.
Первый матч – 0:2.