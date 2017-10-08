Обвиняемый в коррупции глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман покинул свой пост

Председатель Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман объявил о том, что покидает свою должность, чтобы предпринять необходимые меры по защите против предъявленных ему обвинений в коррупции. Напомним, что Нузмана обвиняют в том, что он был главным связующим звеном между бизнесменом де Менезесом и бывшим членом МОК Ламине Диаком, когда последний получил взятку в размере $ 1,5 млн в обмен на голос в поддержку заявки Рио-2016. Кроме того, после прошедших в его доме обысков он подал декларацию на 16 килограммовых золотых слитков.



«Чтобы у меня была возможность полностью сосредоточиться на своём праве на защиту, в котором мне до этого отказывали, я немедленно складываю с себя полномочия главы Олимпийского комитета Бразилии», — приводит слова Нузмана AFP.

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