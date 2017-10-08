Шахматисты РФ уверенно стартовали в Кубке Европы среди клубных команд

8 октября в Анталье состоялся первый тур Кубка Европы среди мужских и женских клубных команд. У мужчин российские команды «Глобус» и «Медный всадник» с сухим счетом (6:0) обыграли соответственно «Фьолнир» (Исландия) и «Этела-Вантаан Шакки» (Финляндия). В составе «Глобуса» победы одержали россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Денис Хисматуллин. За «Медный всадник» успешно стартовали Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин и Алексей Гоганов.

Московский клуб Legacy Square Capital выиграл у команды 3CS (Англия) со счетом 5,5:0,5. За российский клуб играли Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев и Иван Попов.

В женском турнире «Югра» была сильнее Mulhouse Philidor (Франция) 3:1, а шахматистки из Legacy Square Capital обыграли клуб Marmara (Турция) со счетом 3,5:0,5. За «Югру» выступали россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова. За столичную команду Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина.