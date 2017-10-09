Смирнов: продолжаем тренироваться с Кавагути и готовы закрыть брешь в сборной

Несмотря на объявление о завершении спортивной карьеры, пара Юко Кавагути и Александр Смирнов продолжает тренироваться для выступления в шоу, но при необходимости может и брешь в сборной закрыть, рассказал Смирнов.

«Программы мы не готовили – оценили свое состояние и готовность других наших пар. Но и белый флаг пока не выкинули. Если руководство Всероссийской федерации попросит нас, что называется, закрыть брешь в сборной, мы готовы. Ибо продолжим и тренироваться, и кататься вместе – почти каждый день. Даже четверные выбросы исполняем. Будем выступать в шоу – как в России, так и за границей. Гастроли уже запланированы на полсезона. Точно выступим в Петербурге на юбилее Евгения Плющенко 5 ноября.

Мы были двукратными чемпионами Европы – и очень рады обеим этим золотым медалям. Кроме того, еще на одном Евро выступление в обеих программах получилось классным, но судьи почему-то этого не оценили, а так могли бы стать и трехкратными чемпионами континента. И вспоминается отличное выступление в Китае на одном из этапов Гран-при, когда мы исполнили два четверных выброса и подвинули хозяев льда с верхней ступени пьедестала почета, что на соревнованиях в этой стране случается крайне редко», — приводит слова Смирнова «Вечерний Санкт-Петербург».