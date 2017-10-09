Слепцова: в личных гонках на Олимпиаде в Пхёнчхане медаль мне не светила

Россиянка Светлана Слепцова считает, что у неё не было бы особых перспектив в биатлоне, даже если бы она не завершила карьеру.



«Я много думала о том, как могли развиваться события, не случись беременности. Попала бы в Пхёнчхан или нет, как могла бы там выступить? Но думаю, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств мне не удалось бы вернуться с медалью. Если говорить откровенно, в личных гонках мне вряд ли светил успех. По последним выступлениям в Кубке мира, где я из последних сил цеплялась за пасьют, это было вполне очевидно: и стрельба получалась не лучшим образом, и ход был неважным. Значит, оставалось надеяться только на эстафету. Но совершенно не факт, что меня бы поставили в олимпийский состав.

Единственное, в чём с самого начала была уверена, что после нынешнего сезона, независимо от того, как он для меня сложится, завершила бы карьеру. Я видела, как бегут другие девочки, и прекрасно понимала, что даже с «нулевой» стрельбой сумею разве что быть в двадцатке. После чемпионата Европы у меня ещё оставались некоторые иллюзии на этот счёт, но чемпионат мира и дальнейшие этапы Кубка всё поставили на места. Ну и к чему было продолжать себя обманывать, когда все отражено в протоколе? Да, можно было тупо надеяться на то, что соперницы вдруг разом все «застрелятся», но так ведь не бывает.



Говорить об этом мне и сейчас неприятно, но это правда. Поэтому никаких иллюзий по поводу олимпийских личных гонок у меня не было. В лучшем случае я могла бы рассчитывать на то, чтобы заехать в десятку, и для меня это был бы суперский результат. Но кого интересует десятое место?», – приводит слова Слепцовой «Р-Спорт».