Виролайнен: все в команде готовы бороться за высокие позиции на Олимпиаде

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен отметила важность прошедшего чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском, а также рассказала о настрое на олимпийский сезон.

«Чемпионат России был важен в большей степени как часть тренировочного процесса, так как длительный период летней подготовки проходит без соревновательной практики, а она просто необходима. Снова почувствовать предстартовый мандраж, соревновательный ажиотаж и поддержку болельщиков. Ну и, конечно же, дать какую-то промежуточную оценку подготовке, в каких моментах можно ещё добавить.



В целом подготовка к сезону идёт по плану, без срывов.



В команде обстановка достаточно комфортная, рабочая. Все настроены бороться за высокие позиции в сезоне и, конечно же, на Олимпийских играх», — цитирует Виролайнен «Биатлон VK”.