Закарин — 15-й в новом рейтинге Мирового тура UCI

Россиянин Ильнур Закарин (1686 очков) из команды Katusha-Alpecin сохранил за собой 15-ю строчку в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов. Лидером остался бельгиец Грег ван Авермат из американской команды BMC (3582). На второй позиции располагается победитель «Тур де Франс» и «Вуэльты-2017» британец Кристофер Фрум из Sky (3452). Третьим идёт голландец Том Дюмулен из немецкой Sunweb (2545).

В командном зачёте лидером является британская Sky (12 689). На втором месте — бельгийская Quick-Step Floors (12 233), на третьем — BMC (10 539), сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов.