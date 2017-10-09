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Закарин — 15-й в новом рейтинге Мирового тура UCI

9 октября 2017, понедельник. 13:45 Другие

Россиянин Ильнур Закарин (1686 очков) из команды Katusha-Alpecin сохранил за собой 15-ю строчку в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов. Лидером остался бельгиец Грег ван Авермат из американской команды BMC (3582). На второй позиции располагается победитель «Тур де Франс» и «Вуэльты-2017» британец Кристофер Фрум из Sky (3452). Третьим идёт голландец Том Дюмулен из немецкой Sunweb (2545).

В командном зачёте лидером является британская Sky (12 689). На втором месте — бельгийская Quick-Step Floors (12 233), на третьем — BMC (10 539), сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов.

Источник: Официальный сайт Международного союза велосипедистов Сообщить об ошибке
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Ильнур Закарин
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9 октября 2017, понедельник
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