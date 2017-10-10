В Санкт-Петербурге состоялась регата «Бублик-рейс»

9 октября в Яхт-клубе Санкт-Петербурга завершилась традиционная регата «Бублик-рейс», проводящаяся волонтёрами проекта Atlantic Challenge с 2009 года. Начиная с 2013 года гонка проходит в сотрудничестве с Яхт-клубом Санкт-Петербурга и Фондом поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт.



Основная идея регаты — завершение шлюпочного сезона товарищеской гонкой не за ценный приз, а на интерес, или гонка за Дырку от бублика. Со временем название трансформировалось в Бублик-рейс.



Формат гонки включает в себя две парусно-гребные гонки и одну парусную гонку. Парусная гонка на «Бублик-рейсе» отличается от классической парусной гонки по треугольнику лишь процедурой старта (старт производится в галфвинд). Парусно-гребная гонка также проходит по треугольнику, но лавировочное колено проходится на веслах.



Главный приз – «Железный бублик» – завоевала команда гички НАТИ проекта «Штандарт», костяк которой состоит из действующих победителей международной регаты «Атлантик Челлендж», прошедшей в летом 2016 года в Дании.



«Сезон «Атлантик Челлендж» должен логически завершаться, и эта регата – яркая точка в конце сезона. Поэтому уже традиционно в первые выходные октября мы проводим «Бублик-рейс», а во вторые — поднимаем гички из воды.



Приятно видеть, что общий уровень команд растёт, если говорить про количество экипажей-участников и про их мастерство. Появляются свои традиции, преемственность, в этом году появился даже свой трофей. Регата постепенно переходит на новый уровень, и это очень радует», — прокомментировал соревнования их организатор и главный судья Михаил Плеханов.

Регата «Бублик-рейс»