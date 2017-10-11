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Алфосов: выступлением гимнастов на ЧМ в Монреале я удовлетворён на 50%

11 октября 2017, среда. 10:41 Другие

Главный тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов оценил выступление сборной России на прошедшем чемпионате мира в Монреале. Россияне завоевали две серебряные и одну бронзовую награды.

«Очень обидно, что лидер нашей мужской сборной Давид Белявский не сумел завоевать на чемпионате свою третью, самую престижную награду в абсолютном первенстве. Уверенно лидировал перед последним видом — перекладиной — и всё его преимущество здесь и растаяло. Он ошибся при выполнении элемента «ямаваки», которым владеет в совершенстве. Что-то у него, видимо, дрогнуло внутри в этот момент. Может, чуть рановато подумал о реальной победе в многоборье.

Зато как блестяще он отработал на коне в соревнованиях на отдельных снарядах. Считаю, что по качеству исполнения, и я в этом не одинок, он был выше всех, в том числе — победителя, олимпийского чемпиона в этом виде англичанина Уитлока. Провёл свою комбинацию в хорошем ритме, без потерь. Добавил даже в сложности в финале, но всё равно недотянул по этому показателю до британца. Давид в итоге стал вторым при высочайшей конкуренции в этом виде. Сильных «коневиков» было предостаточно.

Бронза Белявского на брусьях тоже хороший результат. Чемпионом по всем статьям здесь был признан китайский гимнаст Цзоу Цзинюань. Он выделялся не столько сложностью своего упражнения, сколько качеством исполнения. Победил безоговорочно, оставив на второй позиции олимпийского чемпиона в этом виде — украинца Олега Верняева. У Давида в запасе есть ещё элементы, чтобы поднять «базу» сложности, скажем, к следующему чемпионату мира. Пока же она ниже, чем у первых двух призёров. При этом Белявский всегда демонстрирует отличное качество исполнения и безошибочное приземление на соскоке.

Не смог проявить себя в полной мере Артур Далалоян. Не сумел, скажем, показать то, что делал шесть месяцев назад на чемпионате Европы. У него побаливала нога и, может быть, он ещё психологически не был готов к дебюту на турнире такого уровня. Увидел, скажем, олимпийских чемпионов и немного подрастерялся. Хотя он этого и не выказывал. Общается с тренерами перед подходами нормально, а когда выходит к снаряду, его немножко «переклинивает». В общем, будем разбираться.

Опытный Никита Игнатьев отлично владеет упражнением на перекладине, но именно на этом снаряде он и ошибся в квалификации, не попав в число финалистов в этом виде. Вообще-то он — многоборец, но на чемпионате позиционировал себя как «снарядник», и вот здесь его постигла неудача. Удовлетворён от выступления наших гимнастов на 50 процентов. Здорово то, что завоевали три награды. Ведь на предыдущем чемпионате мира не было ни одной", — цитирует Алфосова «Стадион».

Источник: ИСА "Стадион" Сообщить об ошибке
Теги
Давид Белявский Никита Игнатьев
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