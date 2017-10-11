Прямая видеотрансляция матча женской гандбольной Суперлиги «Луч» — «Лада»

В очередном матче гандбольной Суперлиги среди женских команд московский «Луч» примет лидера соревнований тольяттинскую «Ладу».



«Луч» пока сыграл всего один матч в нынешнем сезоне Суперлиге, ровно месяц назад, 11 сентября, сведя вничью домашнюю встречу с «Университетом» из Ижевска. «Лада» победила «Динамо-Синара», АГУ-«Адыиф», «Кубань», «Ростов-Дон», «Астраханочку» и «Звезду». Три последние команды занимают 3-е, 2-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.



Видеотрансляцию матча «Луч» — «Лада» можно посмотреть на «Чемпионате», а также на официальном сайте ФГР. Начало встречи — в 18:30 мск.