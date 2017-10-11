«Лада» разгромила «Луч» в матче женской гандбольной Суперлиги

В матче гандбольной Суперлиги среди женских команд тольяттинская «Лада» на выезде разгромила московский «Луч» со счётом 38:21 (15:8).



Звание лучших голеадоров матча поделили Полина Ведехина из «Лады» и Екатерина Атькова из «Луча». Ведехина реализовала 7 попыток из 7, Атькова — 7 из 8.



Для «Лады» это седьмая победа в семи матчах. Ранее «Лада» победила «Динамо-Синара», АГУ-«Адыиф», «Кубань», «Ростов-Дон», «Астраханочку» и «Звезду». «Луч» провёл лишь вторую игру в нынешнем сезоне Суперлиги и пока набрал одно очко, сведя вничью домашнюю встречу с «Университетом» из Ижевска.