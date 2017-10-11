Беннетт выиграл второй этап «Тура Турции»

Ирландец Сэм Беннетт из команды Bora-Hansgrohe выиграл второй этап многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Турции». Россияне в первую десятку не попали.



Вторым отрезок в 205 км с тем же временем преодолел бельгиец Эдвард Тёнс из Trek-Segafredo. Третье место на этапе занял итальянец Рикардо Минали из «Астаны».



В генеральной классификации по-прежнему лидирует Беннетт. На второе место переместился Тёнс (отставание — 10 секунд), а тройку лучших замыкает итальянец Марко Бенфатто из Androni-Sidermec с отставанием в 14 секунд.