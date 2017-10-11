Нузман отправлен в отставку с поста главы НОК Бразилии

Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил об отставке Карлоса Артура Нузмана, занимавшего пост президента организации.



Нузман подозревается в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады — 2016. По версии следствия, он был главным связующим звеном между бизнесменом де Менезесом и бывшим членом МОК Ламине Диаком, когда последний получил взятку в размере $ 1,5 млн в обмен на голос в поддержку заявки Рио-2016. Кроме того, после прошедших в его доме обысков он подал декларацию на 16 килограммовых золотых слитков.