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Нузман отправлен в отставку с поста главы НОК Бразилии

11 октября 2017, среда. 23:20 Другие

Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил об отставке Карлоса Артура Нузмана, занимавшего пост президента организации.

Нузман подозревается в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады — 2016. По версии следствия, он был главным связующим звеном между бизнесменом де Менезесом и бывшим членом МОК Ламине Диаком, когда последний получил взятку в размере $ 1,5 млн в обмен на голос в поддержку заявки Рио-2016. Кроме того, после прошедших в его доме обысков он подал декларацию на 16 килограммовых золотых слитков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2016
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