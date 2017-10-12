ГД в 1-м чтении приняла законопроект о санкциях тренерам за допинговые нарушения

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий ограничение на занятие трудовой деятельностью в сфере физической культуры и спорта для лиц, признанных нарушившими общероссийские и международные антидопинговые правила, сообщает «Интерфакс». Законопроект был внесён в Госдуму депутатами Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищёвым.

Законопроектом предлагается предоставить возможность работодателям расторгать трудовой договор с тренером в случае нарушения тренером антидопинговых правил.

Согласно тексту законопроекта, предусматриваются три случая, при которых тренер может быть отстранён от работы в связи с допинговыми нарушениями: если антидопинговая организация признаёт факт обладания тренером запрещённым препаратом, распространение запрещённого препарата или попытки фальсификации допинг-контроля, а также если будут установлены «факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил».