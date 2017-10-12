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Саночники Иванова и Горбацевич выиграли контрольные старты в Сочи

12 октября 2017, четверг. 14:31 Другие

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о результатах контрольных тренировок по итогам сбора в Сочи.

«Сегодня завершилась контрольная тренировка команды по итогам сбора в Сочи. В соревновании мужчин первое место занял Александр Горбацевич, второе — Роман Репилов, третье — Александр Степичев, четвёртое — Степан Фёдоров и пятое — Максим Аравин. Семён Павличенко не принимал участия в тренировке, он немного приболел. Мы решили освободить его от старта.

У женщин лучший результат показала Татьяна Иванова. Второй стала Екатерина Батурина, третьей — Виктория Демченко, четвёртой — Олеся Михайленко и пятой — Екатерина Катникова. Соревнование двоек выиграл экипаж Андрей Богданов / Андрей Медведев, второе место заняли Владислав Южаков и Юрий Прохоров, третье — Александр Денисьев и Владислав Антонов, четвёртое — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, пятое Станислав Мальцев и Олег Фасхутдинов", — цитирует Демченко «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Альберт Демченко Андрей Богданов Виктория Демченко Екатерина Батурина Екатерина Катникова Роман Репилов Семён Павличенко Степан Фёдоров Татьяна Иванова
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12 октября 2017, четверг
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