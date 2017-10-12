Смирнов: ЮНЕСКО ставит в пример политику России в отношении допинга

Председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов выступил на заседании организации и рассказал о ходе создания инновационной антидопинговой системы в России.



«Мы выходим на финишную прямую. После утверждения плана Правительство РФ разработало комплекс мер по борьбе с допингом. Важно было не только восстановить доверие, но и сделать инновационную на мировом уровне систему. В Париже проходила конференция по борьбе с допингом. Эксперт ЮНЕСКО, ознакомившись с нашим докладом, написал: «Разработка национального плана по борьбе с допингом — важный шаг. Некоторые положения носят новаторский характер, а некоторые уже реализованы». Они отмечают, что и другие страны могли бы последовать нашей политике. Комиссия взяла на себя общественный контроль. В прошлом году, кроме национального плана, была введена уголовная ответственность за допинг. Этот закон уже работает.



В РУСАДА был изменён состав учредителей, бюджет увеличен более чем в два раза. Сейчас наше агентство финансируется двумя источниками. В ноябре ВАДА будет рассматривать соответствие РУСАДА. Нам трудно согласиться, что одна страна имеет 500 выданных разрешений, а наша — 30.



Все участники семинаров получили сертификаты от РУСАДА. У нас идёт постоянное общение с МОК, ВАДА и другими. Они очень плохо информированы о наших достижениях в борьбе с допингом, информация замалчивается.



За рубежом ощущается недостаток освещения ситуации в западных СМИ. Спортсмены, общаясь между собой, могут показать это. Вспомните Игры доброй воли. Когда спортсмены выходят, взявшись за руки, это говорит больше всяких докладов. Макрон поддержал нашу идею провести соревнования под патронажем президента.



Мы понимаем, что сейчас нужно сосредоточить все усилия для участия россиян на Играх-2018. МОК будет принимать решения в условиях жёсткого временного цейтнота. МОК подтвердил, что все пробы российских спортсменов с Игр в Ванкувере и Сочи будут проверены.



Спортсменам нужно спокойно готовиться к сезону и выполнять все требования. Нужно повсеместно говорить, что допинг — это преступление. В спорте всё конкретно. Наши результаты должны определяться уровнем выступления спортсменов. Народ любит спорт, и спортсмены должны делать всё, чтобы любовь была взаимной. Важно, чтобы они достойно представляли страну. Всё делается, чтобы решить проблемы. Очень многое зависит от федераций. Принимая во внимание достижения, которые мы имеем, хочется руками развести, когда спортсмен попадается на мельдонии. То, что на чемпионат мира по тяжёлой атлетике не поехали представители некоторых стран бывшего СССР, говорит о тенденции.



Нам очень хочется, чтобы в этом отношении мы продолжали идти вперёд. Мы ещё очень много должны сделать. В условиях новых требований у нас могут быть тяжёлые последствия. Я призываю от имени нашей комиссии обратить на это особое внимание. Подготовка всех сфер должна быть высокой», — передаёт слова Смирнова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.