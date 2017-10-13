Россия и Беларусь планируют проведение союзного чемпионата по хоккею на траве

Федерация хоккея на траве Беларуси выступила с предложением о проведении в 2018 году союзного чемпионата Беларуси и РФ по этому виду спорта, сообщил глава белорусской федерации Александр Екименко.

Предполагается, что участники совместного чемпионата будут нести только транспортные расходы, а оплата проживания, питания, аренды и т.д. будет осуществляться за счёт бюджета Союзного государства.

«Это наша вторая попытка реализовать идею о проведении совместного чемпионата. В прошлом году не получилось.

Количество занимающихся этим видом спорта растёт, появляются новые поля. Но наши соперники из стран Европы ушли серьёзно вперёд. Проведение совместного чемпионата позволит набраться опыта и сократить это отставание. Мужские клубы России сильнее белорусских, а у женщин — наоборот.

Мы сегодня ещё раз обращались к российским коллегам, чтобы те ускорили рассмотрение вопроса в Министерстве спорта России об участии в таком чемпионате. Нужно быстрее решить этот вопрос, так как совсем скоро у Союзного государства будет свёрстан бюджет на следующий год. Если всё затянется, то ничего из нашего предложения опять не получится", — приводит слова Екименко ТАСС.

Планируется, что в турнире примут участие по шесть мужских и женских команд. Один турнир планируется провести в Санкт-Петербурге, другой — в Минске.