«СКА-Нефтяник» одержал вторую победу на Кубке мира по хоккею с мячом

«СКА-Нефтяник» одержал вторую победу в групповом турнире Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в Сандвикене (Швеция). Российский клуб взял верх над шведской командой «Сириус Банди» со счётом 4:1. Дубль в составе СКА оформил Артём Бондаренко (20-я и 35-я минуты), по разу отличились Павел Рязанцев (13) и Юрий Шардаков (27).

14 октября в заключительном матче группового турнира «СКА-Нефтяник» сыграет со шведским «Вёнерсборгом».

Хоккей с мячом. Кубок мира. Сандвикен, Швеция

Группа D. 2-й тур

«Сириус Банди» (Швеция) – «СКА-Нефтяник» (Россия) – 1:4 (1:3).