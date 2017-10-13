В «Сокольниках» пройдёт забег в поддержку параатлетов России

29 октября в парке «Сокольники» при поддержке компании «Российский марафон» пройдёт единственный в России официальный забег в поддержку спортсменов-инвалидов страны с общим названием «Паралимпийский сезон». Сотни людей стартуют с общего старта по единому регламенту, когда каждый спортсмен с честью и гордостью протянет руку человеку с ограниченными возможностями здоровья и скажет: «Мы вместе, и мы едины!».

В забеге примут участие как здоровые спортсмены-любители, так и параатлеты с любой группой инвалидности. Все спортсмены-инвалиды принимают участие в соревнованиях абсолютно бесплатно. А помогать им на трассе будут не только любители бега, но и известные спортсмены и звёзды шоу-бизнеса, такие как двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, призёры олимпийских игр по плаванию и биатлону Станислава Комарова и Николай Круглов, профессиональный боец ММА Ринат Фахретдинов, певица Акула, актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний, член Общественного совета при Министерстве спорта РФ Станислав Бураков, телеведущий Дмитрий Игнатов и многие другие. Участников ждут уникальные медали финишёров, футболки участников, подарки от партнёров — всем и призы — победителям. В программе — детские забеги на 500 м и 1 км, взрослые дистанции на 5, 10 и 21 км, а также старт на 3 км для СМИ.

«Это не благотворительный забег, это социальных проект, созданный, чтобы полностью решить огромную проблему в современном российском любительском спорте. Этот проект в будущем позволит инвестировать участие наших спортсменов-инвалидов в различных любительских международных и российских соревнованиях.

С каждым годом, традиционно осенью, этот старт будет расти в своих видах спорта, дистанциях и локациях. Мы призываем всех стать частью нашей команды. Если кто-то захочет, но не сможет бежать с нами 29 октября лично, он может зарегистрироваться на сайте rusmarathon.ru на он-лайн забег, пробежать желаемую дистанцию в своём городе и получить уникальные футболку и медаль финишёра забега в поддержку спортсменов-инвалидов. Каждая медаль будет иметь персональную гравировку с именем, дистанцией и временем. Есть такие медали, которые абсолютно бесценны. Эта – одна из немногих таких. Изменим мир к лучшему вместе!» — отметил генеральный директор компании «Российский марафон» Артур Шачнев.