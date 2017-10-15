Олимпийский чемпион из Канады Пьер Людерс назначен главным тренером сборной Южной Кореи по бобслею, которая продолжает подготовку к домашним Олимпийским играм 2018 года, сообщает Inside the Games.

В Корее надеются, что 47-летний Людерс поможет хозяевам Игр добиться такого же успеха, как и руководимая им сборная России на Олимпиаде-2014 в Сочи, где российские спортсмены завоевали золотые медали в двойках и четвёрках. Со сборной России канадец начал работать за 2 года на Игр.

Южная Корея связывает надежды на золото домашней Олимпиады с Юнчжон Вон и Юнву Сео, которые в 2016 году стали первыми в истории азиатскими бобслеистами, выигравшими общий зачёт Кубка мира в двойках. На ОИ-2014 никому из корейцев не удалось пробиться даже в топ-15.