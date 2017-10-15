Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Спартак» — «Динамо»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги встретятся московский «Спартак» и астраханское «Динамо».

В прошлой игре «Спартак» впервые потерял очки в Суперлиге, а «Динамо» одержало первую победу в сезоне. Однако едва ли в планах красно-белых совершать ещё одну осечку, так как победа снова выведет их на первое место в турнирной таблице.

Начало встречи в 18:30 мск.

Прямую видеотрансляцию матча «Спартак» — «Динамо» можно посмотреть на «Чемпионате» и на официальном сайте Федерации гандбола России.