Жители земли Тироль не поддержали заявку Инсбрука на проведение ОИ-2026

По предварительным данным, большинство жителей австрийской земли Тироль проголосовали против выдвижения заявки Инсбрука на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает Reuters. Среди подсчитанных голосов 53,56% избирателей высказались против проведения Игр. В самом Инсбруке число проголосовавших против ещё выше – 67,41%. Окончательный итог референдума станет известен в понедельник.

Если результат подтвердится, то это станет ударом для МОК. Ранее из шести претендентов на Игры-2024 к моменту голосования остались только Лос-Анджелес и Париж. Теперь из борьбы за Игры-2026 может выпасть Инсбрук, который принимал Олимпиаду в 1964 и 1976 годах.

Выборы хозяина Олимпиады-2026 состоятся в июле 2019 года. Потенциальными кандидатами также являются Сьон (Швейцария), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония), Калгари (Канада) и Эрзурум (Турция).