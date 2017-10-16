Забелинская стала четвёртой в велогонке с раздельным стартом во Франции

В Эрби (Фрацния) состоялась велогонка Chrono des Nations. Трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Ольга Забелинская продемонстрировала четвёртый результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Победу одержала француженка Одри Кордон-Раго.
Велоспорт. Гонка Chrono des Nations. Эрби. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 26,45 км
1. Одри Кордон-Раго (Франция, Wiggle High5) – 35.47.
2. Анн-Софи Дюйк (Бельгия, Drops) – + 0.11.
3. Хэйли Симмондс (Великобритания, WNT) – +0.23.
4. Ольга Забелинская (Россия, BePink Cogeas) – +0.31.