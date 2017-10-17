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Представлена новая форма сборной Украины по биатлону

17 октября 2017, вторник. 22:33 Другие

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опубликовал в «Фейсбуке» фотографии новой формы команды на сезон-2017/18. В роли модели выступила украинская биатлонистка Мария Панфилова.

Экипировщиком украинской команды является немецкая компания adidas. Форма выполнена в тёмно-бирюзовом цвете, с голубыми элементами, и на ней нет жёлтых вкраплений, что удивило и даже возмутило некоторых украинских болельщиков.

Украинские биатлонисты будут выступать в новой форме на Кубке мира — 2017/18 и Олимпиаде — 2018.

Представлена новая форма сборной Украины по биатлону

Представлена новая форма сборной Украины по биатлону

Фото: facebook.com/vladimir.brynzak
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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