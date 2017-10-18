Евдокимова: врачи поставили мне диагноз «перелом ребра»

Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в паре с Егором Базиным, сообщила, что снялась с этапа Гран-при в Москве из-за перелома ребра. Соревнования пройдут 20-22 октября. Евдокимову и Базина заменят Бетина Попова и Сергей Мозгов.

«На тренировке я почувствовала боль в боку. Когда обратились к врачам, то они поставили диагноз «перелом ребра». Не каталась я несколько дней. Через полторы недели сделали УЗИ, специалисты подтвердили, что ребро срастается нормально, без каких-либо смещений, но нужно ещё выждать время. Но времени до этапа Гран-при оставалось не так много, поэтому мы решили потихоньку давать нагрузку.

Этого не нужно было делать, потому что ситуация только усугубилась. Повторное УЗИ показало смещение, и боль усилилась. После этого стало понятно, что готовиться нормально к этапу Гран-при в Москве у нас не получится. Сейчас врачи говорят, что я вышла на финишную прямую. Ребро почти срослось. Боль присутствует, если делать резкие движения, скручивания, а в остальном всё в порядке. Иду на поправку", – цитирует Евдокимову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.