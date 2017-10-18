Червякова и Морозова проиграли в первом круге этапа Суперсерии по бадминтону

В Оденсе (Дания) продолжается этапа Мировой суперсерии по бадминтону. Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова не смогли пробиться во второй круг соревнований в женском парном разряде. На старте соревнований они за 34 минуты проиграли представительницам Таиланда Джонгколпхан Кититхаракул и Равинде Праджонгджай со счётом 0:2 (12:21, 8:21).

Ранее Иван Созонов и Евгения Косецкая потерпели поражение в первом раунде соревнований в смешанном парном разряде от представителей Нидерландов Робина Табелинга и Шерил Сейнен со счётом 0:2 (20:22, 18:21).