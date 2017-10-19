Лессер и Хильдебранд примут участие в «Рождественской гонке»

Немецкие биатлонисты Эрик Лессер и Франциска Хильдебранд примут участие в традиционной «Рождественской гонке», которая состоится в Гельзенкирхене (Германия) 28 декабря, сообщает официальный сайт Федерации лыжного спорта Германии. В 2014 и 2016 годах этот дуэт занял второе место.

«Для меня «Рождественская гонка» являются идеальной тренировкой перед этапами Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Здесь можно зарядиться эмоциями от победы перед столь большой аудиторией», – сказала Хильдебранд.

В 2016 году гонку выиграли немцы Ванесса Хинц и Симон Шемпп.