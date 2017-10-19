СКР представил критерии отбора в сборную РФ по конькобежному спорту на ОИ-2018

Союз конькобежцев России на своей станице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал критерии отбора в сборную России по конькобежному спорту на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Согласно правилам в Олимпиаде могут принять участие не более 20 конькобежцев из одной страны (по 10 женщин и мужчин).

При формировании состава будет учитываться временной норматив, выполненный в период с 1 июля 2017 года до 13 января 2018 года на чемпионатах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), на этапах Кубка мира cезона-2017/18, на международных соревнованиях, открытых для всех членов ISU, и на чемпионате России (25-29 декабря); место спортсмена в текущей классификации после 4-го этапа Кубка мира (с 1-го по 10-е); место спортсмена на одном из этапов Кубка мира (с 1-го по 8-е); результат, показанный на одном из этапов Кубка мира, который соответствует 1-8-му местам в дивизионе А на соответствующей дистанции данного соревнования; завоевание квоты для России на масс-старт; место спортсмена на чемпионате Европы 2018 года (с 1-го по 3-е место); места, занятые на чемпионате России 2017 года.

Окончательный состав сборной России утверждается исполнительным комитетом СКР по представлению главного тренера.