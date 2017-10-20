Дмитриев — о конкурентках Медведевой: мне кажется, мы чересчур жалеем догоняющих

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину в преддверии старта московского этапа Гран-при оценил конкуренцию в женском одиночном катании, где явным фаворитом выступает россиянка Евгения Медведева.

«Мне кажется, мы чересчур жалеем догоняющих. А жалеть надо не догоняющих, а лидеров. Когда ты добиваешься высокого результата, тебе приходится атаковать каждый раз, чтобы быть лучшим. Конечно, спортсмены такого уровня и такого класса появляются нечасто, но то же самое было, например, с Женей Плющенко, который был лучшим на протяжении 10 лет – все пытались его догнать и обогнать, но ни у кого не получалось. С Медведевой пока всё то же самое. Но спортсмены должны стараться, стремиться, искать, за счёт чего можно опередить лидера.

Я убеждён, что основная задача спортсмена – бороться с самим собой. Если тренер поставил правильную задачу и спортсмен чётко понимает, что он должен делать и на что готов, то он борется не с кем-то из соперников, а с самим собой. Если он себя побеждает, то становится на ступеньку выше. Фигурное катание – не контактный вид спорта, в котором ты должен отвечать ударом на удар. Если человек раз от раза побеждает сам себя и понимает, куда он движется, то он будет подниматься всё выше и в борьбе со своими соперниками.

Шансы Медведевой выиграть всё в этом сезоне высоки. Но ведь были разные примеры. Есть многократный чемпион мира Патрик Чан. Говорили, что это выдающийся фигурист, что у него невозможно выиграть и что никто лучше него никогда кататься не будет. Но что в итоге произошло? В прошлом году он прокатался с тремя четверными прыжками — для него это невероятно – и даже не вошёл в призы на чемпионате мира!" — сказал Дмитриев.

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