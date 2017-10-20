Лалович: Дагестан — это самый борцовский регион планеты

Президент Объединённого мира борьбы, член МОК Ненад Лалович на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи заявил, что Дагестан заслужил право провести чемпионат Европы 2018 года по спортивной борьбе. Соревнования пройдут в Каспийске.



«Я уже отмечал, что Дагестан заслужил право на чемпионат Европы, обладая огромными победными традициями и необходимой современной инфраструктурой. Я не боюсь ошибиться, если скажу, что Дагестан — это самый борцовский регион планеты по количеству борцов и тренеров на душу населения. И, конечно, мы ждём, что чемпионат Европы—2018 будет организован на самом высоком уровне», — цитирует Лаловича официальный сайт ФСБР.