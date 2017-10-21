«Политех» победил «Автодор» в Санкт-Петербурге, команды забили 12 голов

«Политех» из Санкт-Петербурга одержал разгромную победу над смоленским «Автодором» в очень результативном матче пятого тура чемпионата России по мини-футболу. На двоих команды забили 12 голов, причём первое взятие ворот «Политеха» состоялось за счёт автогола.



«Политех» одержал первую победу за восемь матчей, поднявшись на девятое место в турнирной таблице. «Автодор» идёт 11-м, набрав всего одно очко.



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 5-й тур



«Политех» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Смоленск) — 9:3 (4:2).

Голы: Заболонков, 1, 22, 32; Кузенок, 5; Исламов, 16, 42; Потехин, 30; Шарипов, 44, 46 —

Дяк (автогол), 20; Мурашов, 23; Циммерман, 37.