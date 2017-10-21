Аугустинас завоевала вторую медаль на ЧЕ по велоспорту на треке

Россиянка Евгения Аугустинас (Романюта) завоевала бронзовую медаль в скрэтче на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Берлине (Германия). Победу одержала датчанка Трине Шмидт, второй стала украинка Татьяна Климченко.

Для Аугустинас это вторая медаль первенства континента после серебра в гонке с выбыванием.

Мужскую гонку по очкам выиграл поляк Алан Банашек (49 очков). Второе место занял датчанин Никлас Ларсен (44), третье – немец Максимилиан Байер (34). Россиянин Денис Некрасов стал восьмым (22).