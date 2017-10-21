Гимнастка Бравикова выиграла этап Гран-при в Брно в многоборье

Четырёхкратная чемпионка Универсиады 2017 года в Тайбэе российская спортсменка Юлия Бравикова одержала победу в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Брно (Чехия). Второе место заняла ещё одна представительница России — Полина Хонина. Третьей стала белорусская гимнастка Юлия Евчик.
Художественная гимнастика. Шестой этап Гран-при. Брно, Чехия
Индивидуальное многоборье
1. Юлия Бравикова (Россия) – 74,200.
2. Полина Хонина (Россия) – 67,650.
3. Юлия Евчик (Беларусь) – 65,400.