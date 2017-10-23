Призёр ОИ Елфутина победила на чемпионате России в классе RS:X

В Сочи завершился чемпионат России по парусному спорту в олимпийских классах. 22 октября состоялись медальные гонки.
Чемпионами России стали: бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Стефания Елфутина и Евгений Айвазьян (RS:X), Сергей Комиссаров («Лазер-стандарт»), Екатерина Зюзина («Лазер-радиал»), Ян Чех/Иван Зотов («49-й»), Павел Созыкин/Денис Грибанов и Алиса Кирилюк/Анжелика Черняховская (470), Аркадий Кистанов («Финн»), Анастасия Щеглова/Маргарита Камаева («49-й FX»), Сергей Джиенбаев/Дарья Иванова («Накра 17»).