Акимова: сезон будет максимально ответственный, но для меня каждый год важный

Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала о подготовке к сезону. Спортсменка в составе сборной России принимает участие в сборе в Тюмени. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона она заняла 16-е место.

«Предстоящий сезон, конечно, максимально ответственный. Но для меня каждый год важный. Так что просто продолжаю работать на сто процентов, чтобы постараться показать зимой достойные результаты.

Перед летним чемпионатом России я немного приболела. Но, думаю, это всё поправимо. Сейчас вовсю набираю форму.

После летнего чемпионата России в Чайковском у нс было большое межсборье. И я поехала в австрийский Рамзау. Покаталось немного там, потом работала с командой в Поклюке. И вот сейчас тренируюсь в Тюмени», — цитирует Акимову «Тюменская арена».