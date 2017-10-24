Клэбо: думаю, Устюгов прав, когда говорит, что в Норвегии хорошо тренироваться

Призёр чемпионата мира 2017 года в спринте, обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтов сезона-2016/17 норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о своём противостоянии с двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки «Тур де Ски — 2016/17» россиянином Сергеем Устюговым.

«Я не очень много общался с Устюговым, мы лишь поздравляли друг друга после побед.

Тренировки Устюгова в Норвегии? Я понимаю, почему он делает это. У нас потрясающие условия в Шушене, но Устюгову нужно съездить в Тренделаг и посмотреть, какие там болота. Думаю, он прав, когда говорит, что в Норвегии хорошо тренироваться», – цитирует Клэбо Dagbladet.