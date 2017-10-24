Цветков: чтобы вести видеоблог, я прошёл курсы фотографов

Биатлонист Максим Цветков рассказал, зачем ведёт свой видеоблог, поделился впечатлениями о тренировках в Ханты-Мансийске и рассказал, что с Рикко Гроссом общается без переводчика.



«Свой видеоблог я веду как для себя, так и для болельщиков. Мне это помогает отвлечься от тренировок и провести свободное время. Многие спортсмены рассказывают о своих тренировках, а мне бы хотелось больше уделить внимания тому, чем мы живём и занимаемся в свободное время. Для этого я завёл канал на Youtube. Два года назад я прошёл курсы фотографов, но больше времени занимает монтаж. Этим я занимаюсь в выходные дни. Сейчас времени уже очень мало, тренировки плотные, но надеюсь, мне кто-то поможет поснимать.



Ханты-Мансийск — хорошее место, погода здесь тёплая, и это одно из лучших мест для тренировок сейчас. План подготовки у нас выстроен таким образом, что некоторые этапы Кубка мира мы проведём под загрузкой, и необязательно везде выступать по максимуму. В то же время мы отметили этапы, которые я должен провести хорошо. В начале подготовительного периода мы также выделили недостатки, в частности мою работу на подъёмах и то, как будем работать над их устранением. Нужно уделять внимание всем компонентам и ничего не упускать. На тренировках мы уже свободно общаемся с Рикко Гроссом без переводчика, а перевод нам требуется лишь на серьёзных командных собраниях. Летнюю подготовку я прошёл хорошо и сейчас доволен своим самочувствием», — приводит слова Цветкова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.