В Древней Олимпии состоялась церемония зажжения огня Игр-2018

В Древней Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.

Видео доступно в «твиттере» олимпийского канала.

Эстафета символа Игр по территории Греции будет проходить семь дней. Первым факелоносцем станет греческий биатлонист и лыжник Апостолос Ангелис. Вторым – бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи Пак Чжи Сун. 31 октября олимпийский огонь будет передан оргкомитету Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Пхёнчхан был назван столицей зимних Игр 2018 года на 123-й сессии Международного олимпийского комитета в Дурбане (ЮАР) в 2011 году.