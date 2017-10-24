ЕГФ планирует реформировать еврокубковые турниры с 2020 года

Европейская гандбольная федерация намерена внести изменения в систему проведения еврокубков с 2020 года, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Планируется, что в мужской Лиге чемпионов будут играть 12 команд (победители топ-чемпионатов и ещё четыре клуба). Будет проводится круговой турнир, по итогам которого восемь команд выйдут в плей-офф. В дальнейшем состав участников может быть увеличен до 16.

Кубок ЕГФ планируется заменить Европейской гандбольной лигой. Кубок вызова будет переименован в Кубок ЕГФ.

В женской Лиге чемпионов 16 команд будут разделены на две группы. Восемь лучших команд выйдут в плей-офф.