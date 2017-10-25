Полтавец: у Юскова порез ноги, бежать отбор на первые этапы КМ он не может

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец сообщил, что трёхкратный чемпион мира Денис Юсков пропустит отборочный турнир на первые этапы Кубка мира из-за травмы. Отбор состоится на Всероссийских соревнованиях памяти Бориса Шавырина в Коломне 27-29 октября.

«У Дениса порез ноги, который он получил на тренировке 23 октября, бежать отбор он не сможет. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к этапу Кубка мира в Херенвене. У нас предусмотрена возможность заявить спортсмена на этап Кубка мира в случае форс-мажора решением тренерского штаба, и если Денис успеет восстановиться, мы ей воспользуемся», — цитирует Полтавца «Р-Спорт».

Первый этап Кубка мира пройдёт в Херенвене 10-12 ноября.