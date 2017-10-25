Иванушкин: наша медицина пока не в силах поставить мне точный диагноз

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, нападающий иркутского клуба «Байкал-Энергия» Евгений Иванушкин рассказал о ходе восстановления после травмы спины.

«С моим здоровьем пока неоднозначная ситуация. Наша медицина пока не в силах поставить мне точный диагноз. Каждый день озвучивают новый. Боль в спине у меня то успокаивается, но начинается вновь. Например, каждое утро я начинаю с обезболивающих. Кстати, со спиной у меня никогда проблем не было. Уже думаю подключать иностранных специалистов. Снимки МРТ отправил в Германию и Израиль, жду ответа. Возможно, придётся ехать лечиться за границу», — цитирует Иванушкина «Комсомольская правда — Иркутск».