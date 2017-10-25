Пашкин: «Байкал-Энергия» хочет обороняться, как шведы, и атаковать, как россияне

Главный тренер ХКМ «Байкал-Энергия» Андрей Пашкин рассказал, какую игру хотел бы видеть в исполнении своих подопечных. Иркутский клуб в минувшем розыгрыше чемпионата России завоевал серебро.

«Хотим научиться играть в обороне так же дисциплинированно, как шведы, а в атаке так же агрессивно, как россияне. Моё мнение – это идеальная модель хоккея будущего. И мне хочется создать такую новую команду в Иркутске. Поэтому я и принял предложение «Байкала-Энергии». Здесь создаётся амбициозный клуб.

Как будем обыгрывать «Енисей»? Это очень сильный клуб, а мы только в начале становления. Поэтому выходить на игру против красноярцев нужно не с мыслью о проигрыше, как это было у нас, а с мыслью дать сопернику хороший бой. Для этого нужно, чтобы каждый наш игрок настроил себя на 120-процентную самоотдачу», — цитирует Пашкина «Комсомольская правда — Иркутск».